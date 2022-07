Pasar gaat op wandel in Poesele

Deinze Tweede Parkies met Cookies And Cream

De Parkies-concerten in het Kaandelpark in Deinze gaan op woensdag 13 juli verder met Cookies And Cream. Deze groep brengt een gezonde mix van herkenbare covers en eigen werk waaronder Mis Je, Chillen In Ons Ondergoed en de zomerhit Camping Disco. De Parkies-concertenreeks bestaat uit zeven optredens en na OLIVIA vorige week en Cookies And Cream staan Gers Pardoel, 30 Jaar Parkies Band, Margriet Hermans en dochter Celien, Pieter & Tine Embrechts en Mama’s Jasje op het programma. De optredens starten telkens om 20 uur. De toegang is gratis. Meer info via www.parkies.be.

12 juli