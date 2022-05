Parket tekende beroep aan tegen vrijlating van vermeende ‘pedohunter’: vier verdachten blijven in de cel

Vorige week is een andere meerderjarige verdachte wel al vrijgelaten. Twee andere verdachten zijn minderjarig en moeten voor de jeugdrechter verschijnen, waardoor er nu nog steeds vier verdachten in de gevangenis zitten. Over de omstandigheden bestaan momenteel nog veel onduidelijkheden, al zijn er vermoedens dat er sprake zou kunnen zijn van een zogenaamde ‘pedohunt’, waarbij de verdachten doelbewust een pedofiel in de val lokten en hem aftuigden. Het slachtoffer en de zeven daders -allen tussen de 17 en 25 jaar- zouden maandagavond afgesproken hebben in het Parkbos. Het slachtoffer werd er flink aangepakt, maar kon uiteindelijk ontkomen met zijn auto. Hij raakte echter onwel en ramde enkele kilometers verder in Astene vier andere wagens. De man is met levensgevaarlijke verwondingen afgevoerd naar het Maria Middelaresziekenhuis waar hij nog steeds verblijft op de afdeling Intensieve Zorgen. Hij verkeert volgens het parket nog steeds in levensgevaar.

Geen commentaar

De advocaten van de vier aangehouden verdachten wilden niet veel kwijt over de zaak. “Het is in het belang van het onderzoek niet het moment om verklaringen af te leggen”, klonk het. Eén verdachte is was aanvankelijk wel vrijgelaten onder voorwaarden, maar het parket ging tegen beslissing in beroep. Het is nu aan de kamer van kamer van inbeschuldigingstelling om binnen de vijftien dagen te beslissen over de vrijlating van de man. Ook de advocaat van deze vierde verdachte Amber Nabli wilde niet veel kwijt over de zaak.