Pannenkoekenverkoop De Drie Mama’s brengt 8.500 euro op voor Zelfmoordlijn

“Wij hebben aan de 1813-zelfmoordlijn een cheque van 8.500 euro overhandigd”, zegt Doris Van Houtte. “Dit was de opbrengst van onze pannenkoekenverkoop die liep van september tot oktober 2022 en afgesloten werd op de kerstmarkt in december. We verkochten in totaal 2.000 kilogram pannenkoeken via Facebook of via ons kraampje op de markten van Deinze, Petegem-aan-de-Leie, Zulte en Nazareth. Dit jaar kregen we ook onverwachte steun van Eetcafé Oostwest in Nazareth. Zij lieten hun klanten voor 1 euro het gewicht raden van een chocoladen Sinterklaas en dit bracht 254 euro op. Ook vanuit Bissegem werden we gesteund door lotgenoten, die voor ons maar liefst 200 kilogram pannenkoeken verkochten.”