Paashazen delen eitjes uit in winkelstraten

Van Vlaande­rens mooiste tot ‘Het Sterkste Meetje’: vijf tips voor een geslaagd weekend in Deinze en het Meetjes­land

Om de paasvakantie goed in te zetten, hoef je het niet ver te zoeken. In het Meetjesland en Deinze valt in het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 april heel wat te beleven. Zo passeert de Ronde van Vlaanderen door Aalter en Zulte, waar in alle dorpen een feestje wordt gebouwd. In Eeklo kan je dan weer genieten van het spektakel Het Sterkste Meetje. Lees hieronder meer over onze vijf weekendtips.