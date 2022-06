Paarden en tractoren in de kijker op Vosselare-kermis

“Op zaterdag 25 juni starten we om 6 uur met de vinkenzetting Grote Prijs Leon Nottebaert, gevolgd door de vinkenzetting Grote Prijs Feestcomité Vosselare. Voor beide zettingen wordt samengewerkt met De Eikzangers. Geen Vosselare-kermis zonder paarden en dus is er om 9 uur de 17de editie van de Eligius Jumping. Voor het eerst is er een dressuurwedstrijd en hiervoor werken we samen met de Landelijke Ruiterijvereniging Sint-Martinus Zomergem. Er worden ongeveer 250 deelnemers verwacht. De wedstrijden duren tot 18 uur en de toegang is gratis. Voor de kinderen is er vanaf 15 uur animatie op de weide met een rondrit in de huifkar, grime en een viskraam.”