Oudste Deinzenaar Gerarda (105) overleden

Argenta-medewerk­ster steelt 13.800 euro van kwetsbare klant: “‘Gelukkige verjaardag’ schreef ze bij één van de overschrij­vin­gen”

Wie als goede klant niet in staat is om naar het bankkantoor van Argenta in Deinze te komen, kan vragen of een medewerker aan huis komt. Een 27-jarige ex-medewerkster maakte van deze dienstverlening gebruik om een vrouw op te lichten voor een bedrag van 13.800 euro, en riskeert daarvoor nu een celstraf van 10 maanden. Toen ze geconfronteerd werd met de feiten, kwam ze nog met een origineel excuus op de proppen. “Maar het schuldbesef is enorm groot”, aldus haar advocaat.