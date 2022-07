Ouders in de bres voor kinderbegeleidster die na 5 jaar crèche moet verlaten omwille van moeilijke samenwerking met collega’s: “Waarom moet zij gestraft worden?”

DeinzeOphef in kinderopvang Robbedoes in Deinze. Na 5 jaar wordt Angelique Vermeersch, het vaste gezicht van de crèche, na een beslissing van het schepencollege aan de kant geschoven. De reden luidt dat er tekortkomingen zijn op vlak van professioneel samenwerken met andere kinderbegeleiders. Heel wat ouders zijn kwaad en probeerden tevergeefs met een petitie Angelique aan boord te houden. De stad bood haar wel een job aan in een nieuwe crèche met één begeleidster.

Enkele ouders van kinderen die worden opgevangen in groepsopvang Robbedoes in de Peter Benoitlaan in Deinze nemen het op voor kinderbegeleidster Angelique Vermeersch. Op 1 september beëindigt de stad Deinze de samenwerking met Angelique in Robbedoes en dit stuit op veel onbegrip. Angelique wenst liever niet zelf te reageren op de zaak, maar drie mama’s willen anoniem wel hun verhaal doen.

Robbedoes werd eind december 2017 geopend. Er is plaats voor 18 kinderen, die opgevangen worden door 2 kinderbegeleiders. Sinds dag 1 is Angelique er het vaste gezicht, maar op 5 jaar tijd zag zij al heel wat vaste collega’s vertrekken. “Daar knelt het schoentje voor de dienst kinderbegeleiders”, zegt één van de mama’s. “Op 5 jaar tijd heeft Angelique een zevental vaste collega’s gehad. Deze zijn echter niet allemaal gestopt omdat de samenwerking met Angelique niet lukte. Sommigen vonden een andere job of konden de werkdruk niet aan. Met anderen klikte het evenwel niet en nu redeneert de stad dat dit aan Angelique zelf ligt.”

Petitie

Vrijdag kreeg Angelique te horen dat de stad de samenwerking op 1 september zal stopzetten en dit werd dinsdag bekrachtigd door het schepencollege. “We hebben een petitie opgestart en deze werd door een tachtigtal mensen ondertekend”, zegt een andere mama. “Zowel door ouders wiens kinderen vroeger naar Robbedoes gingen, ouders van kinderen die er nu opgevangen worden en mama’s en papa’s wiens kinderen er binnenkort worden opgevangen. Eén van de ex-collega’s van Angelique heeft de petitie ook ondertekend. Maar tevergeefs, want donderdag kregen we per mail het nieuws dat de samenwerking toch wordt stopgezet. De stad heeft Angelique wel een aanbod gedaan om op 1 september in een nieuw project te stappen, waarbij ze alleen zou werken. Wel in combinatie met de naschoolse opvang in De Brieltuin, waar ze toch in teamverband moet werken. Toch een vreemde redenering, als je weet dat Angelique bij Robbedoes moet stoppen omdat ze niet met andere mensen kan samenwerken.”

Gestraft

“We kunnen maar niet begrijpen dat iemand met zoveel ervaring, iemand die zo goed is met onze kinderen, zomaar aan de kant wordt gezet”, klinkt het. “Kindercrèches komen de laatste tijd vaak slecht in de media, er is een tekort aan personeel en dan gebeurt zoiets. Het gaat ons ook om het vertrouwen. Wij hebben een vertrouwensband opgebouwd met Angelique, zij is gewoon Robbedoes. Waarom moet zij nu gestraft worden?”

Schepen van Kinderopvang Trees Van Hove (CD&V) wil niet uitweiden over de redenen van het stopzetten van de samenwerking. “Ik wil benadrukken dat Angelique een zeer bekwame kinderbegeleidster is. Ze heeft de nodige diploma’s en ze is goed met kinderen. Er is echter één groot probleem en dat is dat ze niet kan samenwerken met andere kinderbegeleidsters. Als onze dienst er in totaal 9, waarvan 6 vaste, ziet vertrekken omdat de situatie telkens escaleert, dan is dit een duidelijk signaal. Onze dienst kreeg ook meldingen van ouders die vonden dat het zo niet verder kon. Dit is geen gemakkelijke beslissing, maar we moeten in de eerste plaats aan het welzijn van de kinderen denken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.