Oude plaatsnamen van Poesele vereeuwigd in boek: “Dorp telt maar 10 straten, maar we vonden 300 plaatsnamen”

“In totaal vonden we meer dan 300 plaatsnamen, gaande van straten en boerderijen tot weiden, bossen, grachten, beken en meersen”, zegt Jan. “We brengen het volledige landschap in kaart aan de hand van benamingen. Een leuk voorbeeld is de Beentjesbrug, die nog altijd bestaat. In 1426 woonde op die plaats een zekere meneer Been. Het is niet ongewoon dat iemand in die tijd werd genoemd naar een lichaamsdeel, denk maar aan de namen Voet, ‘t Hooft of Ooghe. Aan diezelfde Been heeft ook de Beentjesstraat, de hoofdstraat in Poesele, haar naam te danken. Een ander voorbeeld is Naaktebilk en die benaming is zeer eenvoudig te verklaren: een bilk of bulk is een stuk minderwaardige landbouwgrond en naakt betekent dat er niets op groeit. Toen de bevolkingsdruk toenam was er meer nood aan voedsel en dus werden deze stukken landbouwgrond ook bewerkt. Na enkele jaren geraakte deze grond uitgeput en bleef ze blootliggen.”