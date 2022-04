Oude Heirbaan deels onderbroken

Tijdens de werken wordt de toegang tot de Oude Heirbaan in beide richtingen volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Autoverkeer tussen De Vierschaar en Gottem moet een omleiding volgen via de Staatsbaan, de Gottemstraat, de Wontergemstraat, de Dentergemstraat (N459), de Tieltsesteenweg (N35), Westaarde en de Oude Heirbaan (N440). Fietsers tussen de Vierschaar en Gottem volgen een lokale omleiding via de Staatsbaan (N459), de Ongarijstraat, de Heirbaan en de Oude Heirbaan (N440). Deze omleiding geldt in beide rijrichtingen. De bushalte op de Oude Heirbaan voor lijn 73 wordt tijdens de werken niet bediend. Er wordt een tijdelijke bushalte geplaatst aan de Brugstraat. De bussen van lijn 73 volgen tijdens de werken een omleiding via de Brugstraat, de Hoevestraat, de Dorpsstraat, de Rijksweg (N43) en de Grote Steenweg tot aan de Kerkstraat in Zulte. De bus rijdt hierna verder via de Kerkstraat en de Olsenesteenweg in Dentergem.