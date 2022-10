Opstootjes aan jeugdhuis Brieljant: politie rukt tweemaal uit

Deinze Een beetje kermis in Deinze: Johnny serveert oliebollen aan stadhuis

De komende weken is het een beetje Deinse Feesten op het Rheinbachplein. Johnny Wastijn en Ania Van Severen van Frituur Booghs serveren er nog tot en met zondag 20 november oliebollen naast het dienstencentrum Leiespiegel. “Ik kom heel graag naar Deinze”, zegt Johnny. “Ook tijdens de coronaperiode was ik steeds welkom in deze stad en daarom wil ik nu ook een geste doen. Ik serveer enkel oliebollen, dus geen frietjes of hamburgers. Ik wil immers geen concurrentie zijn voor de frituren in het centrum. Op maandag 21 november zal ik, net zoals tijdens de Deinse Feesten, gratis oliebollen bakken voor alle bewoners van de rusthuizen in groot-Deinze.” Het kraam is elke dag open van 15 tot 20 uur.

19 oktober