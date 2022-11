Opnieuw geen Schotse Dagen, maar wel een Schotse Avond: “We blijven ons inzetten voor het goede doel”

Deinze/DeurleDe Schotse Dagen aan kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) komen voorlopig niet terug. Als alternatief voor het tweejaarlijks familiefeest organiseert de vzw wel kleinere evenementen voor het goede doel. Maandag start men met een Schotse Avond in restaurant d’Ouwe Hoeve in Deurle (Sint-Martens-Latem).

De laatste editie van de Schotse Dagen dateert ondertussen al van de zomer van 2017. De zestiende editie was gepland in het laatste weekend van augustus in 2019, maar toen kregen de organisatoren te horen dat het kasteeldomein al verhuurd was voor een privé-evenement. Een dubbele boeking dus. Het feest werd afgeblazen en 7.000 bezoekers en 150 vrijwilligers bleven op hun honger zitten. Ook in 2020, 2021 en nu ook 2022 bleven de doedelzakken stil en kwamen de kilts de kast niet uit. Maar nu geven de organisatoren opnieuw een teken van leven.

On the road

“De oorspronkelijke vorm van de Schotse Dagen kunnen we voorlopig niet meer aanhouden, maar dat wil niet zeggen dat we vaarwel zeggen aan onze goede doelen”, zegt voorzitter Peter De Maertelaere. “Vanaf nu gaan we met de Schotse Dagen ‘on the road’. We zullen zelf kleinere evenementen opzetten in Vlaanderen en daarnaast onze knowhow aanbieden aan verenigingen en groepen die een Schots accent willen leggen in hun eigen evenement. Of het nu om dansers gaat, of muzikanten, of whiskykenners: wij hebben de contacten.”

“Ons eerste evenement is een Schots diner op maandag 14 november in restaurant d’Ouwe Hoeve in Deurle”, vervolgt Peter. “Om 18.30 uur is er een welkomstreceptie met whisky, bubbels en hapjes. Tijdens de receptie stelt Fernand Dacquin Het Whisky Boek voor en zijn tweede boek Uitzonderlijke Whisky’s, dat op 29 november uitkomt. Om 19.15 uur volgt het diner met op het menu tartaar van Schotse zalm, gegrilde lende van Aberdeen Angus en trifle met mandarijn , chocolade en framboos. Tijdens het diner zijn er celtic en highland dances en hiervoor werken we samen met The Ghent District Highlanders Pipes and Drums en de Celtic en Highland Dansers van de Vlaams Caledonische Society.”

VIBLO Leieland

De Schotse Dagen steunde de voorbije vijftien edities op de inzet van zo’n 100 à 150 vrijwilligers en heel wat sponsors. De opbrengst werd steeds geschonken aan sociale doelen. Alle vijftien edities samen werd voor meer dan 100.000 euro uitgegeven aan sponsoring. Daarvan ging bijna de helft naar Huis Ten Bosse, het woonproject voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Andere goede doelen die men heeft gesteund zijn VIBLO Leieland, Huize Kattebeek, B.O. School Ter Leie, RSC The Handles en de Minder Mobielen Centrale. “Ook deze keer gaat de opbrengst naar een goed doel”, zegt Peter De Maertelaere. “We helpen mee aan de uitbouw van een speelterrein met aangepaste speeltuigen voor onder andere kinderen met autisme. Dit speelplein komt op het terrein van VIBLO Leieland in de Kouter in Deinze en zal openstaan voor iedereen.”

De kostprijs voor het diner bedraagt 90 euro. Vooraf inschrijven is vereist via info@ouwehoeve.be of via 09/282.32.52. Meer info via www.schotse

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.