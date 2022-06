Opnieuw geen Heilig Bloedprocessie in Meigem: “Samenloop van omstandigheden, maar we trekken er zeker de stekker niet uit”

Deinze Familie Filliers trekt stekker uit Fonds Jan Filliers: “Op een bepaald moment moet je het verleden kunnen loslaten”

Verrassend nieuws uit Deinze. De familie Filliers zet de werking van het Fonds Jan Filliers stop. Dit fonds werd opgericht ter nagedachtenis van Jan Filliers, meesterstoker en medezaakvoerder van de bekende graanstokerij, die in 2008 omkwam bij een busongeval in Egypte. Het fonds zette zich in voor slachtoffers van verkeersongevallen en haalde 180.000 euro op voor 46 mensen.

