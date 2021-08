Oplichter laat al een half jaar pakjes toekomen bij Xavier (58): “Bijna zelf opgelicht door een zekere ‘Anne Bakker’ en sindsdien krijg ik regelmatig pakjes op haar naam”

Meulebeke/Oostrozebeke/Wakken Regio telt drie nieuwe Infopunten Toerisme

10:16 17 dynamische café-uitbaters, restauranthouders en andere toeristische ondernemers mogen zich vanaf nu Infopunt Toerisme, een initiatief van Westtoer en Toerisme Leiestreek, noemen. Als ambassadeurs én locals van de streek helpen ze graag fietsers, wandelaars en andere nieuwsgierigen verder met persoonlijke tips, antwoorden op vragen, en brochures. Wanneer de lokale dienst voor Toerisme gesloten is ‘s avonds of tijdens het weekend, kan je nog steeds bij deze gastvrije horecazaken terecht dankzij hun verschillende openingsuren en -dagen. En terwijl jouw vragen beantwoord worden, geniet je er van een hapje en drankje. Drie van die 17 nieuwe Infopunten situeren zich in de Mandelstreek. Het gaat om Marguerite Shop and Stay in Wakken, het Meulebeekse café Den Biechtstoel en Café Centraal in Oostrozebeke. De Infopunten Toerisme zijn herkenbaar via het groene I-logo aan de gevel. Je kan ze ook raadplegen via www.toerisme-leiestreek.be/infopunt.