Ophef over sloop achttiende-eeuwse hoeve: “Is dit het erfgoedbeleid van Deinze?”

Nevele/DeinzeDe sloop van een oude hoeve in de Vierboomstraat in Nevele (Deinze) doet de wenkbrauwen fronsen. De hoeve was niet beschermd, maar volgens de stedelijke erfgoedraad was het gebouw uit de tweede helft van de achttiende eeuw waardevol genoeg om te bewaren. Toch ging de hoeve vorige week tegen de vlakte.

Het is Bas Bogaerts die de kat de bel aanbond op Facebook. Hij woont in de buurt en de hoeve was vroeger eigendom van zijn broer Gust. “Mijn broer had plannen om de hoeve te renoveren, maar uiteindelijk is hij terug naar Brussel verhuisd”, zegt Bas. “Hij heeft de woning verkocht in de veronderstelling dat die niet zou gesloopt worden. Toch hebben de huidige eigenaars een sloopvergunning gekregen van de stad Deinze.”

Bas en Gust betreuren de gang van zaken. “Het huis was in goede staat en nog perfect bewoonbaar”, zegt Gust. “Met de kleine deurtjes was dit een charmante woning, die zo recht uit een roman van Cyriel Buysse kon komen. Ik mocht indertijd niets aan de gevel veranderen om de authenticiteit te bewaren, maar uiteindelijk wordt het wel helemaal afgebroken; zonde.” “De hoeve is een zichtbepalend landschapselement”, zegt Bas. “Ze was opgenomen in de Inventaris Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, maar helaas was ze niet beschermd en dus mocht ze afgebroken worden. Ik vind dat de stad Deinze dergelijke gebouwen moet beschermen om verschraling van het landschap tegen te gaan. Want zo is het onze Belgische kust ook vergaan. Daar heeft men gaandeweg historische gebouwen laten slopen, met als gevolg dat er niets meer overblijft.” Bas richt zich ook rechtstreeks tot burgemeester Jan Vermeulen. “Was u niet die burgemeester die de gemeente als fietsgemeente probeerde te promoten? Wel, het landschap en haar erfgoed behoren tot de charme van uw/onze gemeente. De zoveelste grijze blok tussen de velden helpt ons niet vooruit.”

Volledig scherm De hoeve in de Vierboomstraat werd ondertussen gesloopt. © Bas Bogaerts

Volledig scherm De hoeve werd gesloopt. © Bas Bogaerts

Ook de stedelijke erfgoedraad was geen voorstander van het slopen van de hoeve. “De erfgoedraad heeft een negatief advies verleend”, zegt Hugo Schaeck. “Spijtig genoeg werd ons advies door de stad Deinze in de wind geslagen. Na een bezoek ter plaats waren wij van oordeel dat de hoeve genoeg waardevolle elementen bezat om bewaard te blijven. Zo bestaan de meeste muren uit de oorspronkelijke stenen en die zijn honderden jaren oud. Er werd echter nooit een aanvraag gedaan om deze hoeve te laten beschermen. Het is natuurlijk ook niet mogelijk om alle gebouwen die op de inventaris van Onroerend Erfgoed vermeld staan, te bewaren. Het moet al een heel speciaal gebouw zijn om een beschermd statuut te krijgen.”

Volgens burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) werd een weloverwogen keuze gemaakt. “De eigenaar wist niet dat de hoeve enige erfgoedwaarde bezat. Na rijp beraad hebben we beslist om een sloopvergunning af te leveren. We moeten het volledige plaatje bekijken. Dergelijke oude woningen zijn op vlak van energiezuinigheid een probleem. Als we willen dat oude huizen bewaard blijven, moeten daar ook subsidies tegenover staan en in dit geval was dat niet zo. Er zal een nieuwe woning in dezelfde hoevestijl gebouwd worden, dus geen moderne villa met een plat dak. Met de stad hechten we wel degelijk belang aan de bescherming van erfgoed, maar we moeten onze veldslagen in deze strijd zorgvuldig uitkiezen.”

