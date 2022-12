Open Atelier Weekend in Farmfabriek

“Iedereen is welkom om op vrijdag, zaterdag en zondag de ateliers te bezoeken”, zegt Greg Moulin van Farmfabriek. “Je kan ook terecht in onze oesterbar, waar je kan genieten van een glaasje champagne of prosecco. Op zaterdag en zondag is er de vernissage van de tentoonstelling The animal soul met kunstwerken van Julie Verzelen en verder is er de opening van DE WINKL op de eerste verdieping, waar je de producten van de verschillende ateliers vindt. Tenslotte is er op vrijdag 2 december van 16 tot 22 uur een wintermarkt georganiseerd door Lokaal Mondiaal Lievem Deinze.”