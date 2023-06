Op zoek naar een unieke teambuilding? Met deze 7 activiteiten in het Meetjesland en Deinze bouw je een hecht team

RESTOTIP. Bistraud in Waarschoot: “Het vertrouwde brasserie­con­cept voor een eerlijke prijs”

Florence Van der Meeren en Anton Bulté trokken in maart de deuren van De Mouterij in Waarschoot achter zich dicht en begonnen begin mei aan een nieuwe start met ‘Bistraud’. Het koppel stak het afgelopen jaar het voormalige BNP Paribas Fortis-kantoor in de Kerkstraat in een modern jasje. Toch blijven ze trouw aan het oude brasserieconcept. Wij gingen proeven of de kok zijn kunsten nog niet verleerd had.