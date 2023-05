Op deze show zijn álle viervoeters kampioen: na 40 jaar opnieuw Tosca Trofee voor honden

Kinderlok­ker met witte bestelwa­gen probeert meisje voor zich te winnen met doos Prin­gels-chips: vermeende dader opgepakt

Een man van middelbare leeftijd heeft donderdagmorgen een jong meisje lastiggevallen dat naar school aan het fietsen was via de Oude Heirbaan in Gottem. De politie kon de man, die zich verplaatste met een witte bestelwagen, even later arresteren.