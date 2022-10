Ook WK-dorp in zaal Souplex maakt comeback: “Moedig onze Duivels aan met huisbereide cocktail”

DeinzeDe wedstrijden van de Rode Duivels kan je ook tijdens dit WK Voetbal bekijken in zaal Souplex in Deinze. Daan Boydens en zijn zus Sarah zetten in 2014 de deuren voor de Duivelsgekte en de traditie wordt verdergezet. “We kunnen zo'n 500 supporters ontvangen, maar wie een zitplaats wil, reserveert best een plekje”, zegt Daan.

Wie de Rode Duivels wil zien spelen tijdens het WK Voetbal in Qatar, hoeft dat in de regio Deinze niet thuis te doen. Overal duiken WK-dorpen met grote schermen op. Zo kan de jeugd opnieuw terecht in Jeugdhuis Brieljant. Met Moulin Rouge in een oude fabrieksloods op de site Molens van Deinze en Bar Bubblé in de vipruimte van KMSK Deinze zijn er ook twee nieuwe locaties. Bovendien keren de ‘vaste waarden’ terug. Daan en Sarah Boydens zetten opnieuw de deuren open van hun zaal Souplex in de Bisschopstraat 6, waar ook de binnenspeeltuin Kids Adventure gevestigd is.

“De eerste keer dat we de wedstrijden van de Rode Duivels hebben uitgezonden was tijdens het WK voetbal in Brazilië in 2014", zegt Daan. “Sindsdien hebben we ieder WK en EK, ook het uitgestelde EK vorig jaar, op enkele grote schermen getoond. Vorig jaar was dit door de coronamaatregelen met groepjes van vier personen in bubbels, maar nu kunnen we weer alles volgens onze vertrouwde formule organiseren.”

Shotglazen

“Bezoekers kunnen de wedstrijden van de Rode Duivels op drie grote schermen volgen”, zegt Daan. “Er zijn twee zalen en de ene zaal laat een opstelling met twee schermen toe, zodat iedereen een goed zicht heeft op het scherm. De inkom is opnieuw gratis en we bieden de mogelijkheid om kosteloos te reserveren. Wie dus zeker wil zijn van een zitplaats, geeft best een seintje op voorhand. In Souplex kunnen we zo’n 500 mensen ontvangen en we voorzien ongeveer 300 zitplaatsen. Om mensen te stimuleren om te reserveren, bieden wie hen een kalender en een gepersonaliseerd shotglas aan. Bij ieder doelpunt van de Rode Duivels worden de shotglaasjes gevuld met een huisbereide cocktail. Wie honger heeft, kan ook frietjes bestellen. Naargelang het tijdstip van de wedstrijd zal je voor of na de match frietjes kunnen eten.”

Binnenspeeltuin

De Rode Duivels spelen hun eerste WK-match tegen de Canadezen op woensdag 23 november om 20 uur. Verder spelen ze op zondag 27 november om 14 uur tegen Marokko en op donderdag 1 december om 16 uur tegen Kroatië. “Tijdens de wedstrijden tegen Marokko en Kroatië zal onze binnenspeeltuin open zijn”, zegt Daan. “Alle kinderen die een Rode Duivels-accessoire meebrengen of aan hebben, mogen gratis binnen. We zijn de ideale locatie voor Rode Duivel-supporters met kinderen, maar we mikken op iedereen. Met Souplex waren we de eerste in Deinze met een WK-dorp en we zijn er altijd in blijven geloven. De sfeer van de winst van België tegen Brazilië tijdens het WK in 2018, die willen we terugbrengen. We starten met drie wedstrijden en we hopen dat we de fans van de Rode Duivels ook erna nog mogen ontvangen. Indien ze ver geraken, plannen we nog een feestje na de wedstrijden, maar voorlopig houden we het rustig.”

Reserveren kan vanaf vandaag via de Facebookpagina van Souplex Deinze.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.