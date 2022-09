Onze weekendtips voor het Meetjesland en Deinze: van feesten op Vlaamse schlagers tot inspiratie voor je tuin en interieur

Nevele Twee rijstroken E40 richting Brussel versperd door ongeval in Nevele

Er is een verkeersongeval gebeurd op de E40 van Oostende naar Brussel, ter hoogte van Nevele. Richting Brussel zijn de linker- en middenrijstrook daardoor versperd. Er staat een file vanaf Lotenhulle. Ook in de andere richting is het even aanschuiven door het ongeval. Er wordt ook nog steeds gewerkt aan het wegdek in Nevele, wat ook al vertraging veroorzaakt in beide richtingen.

