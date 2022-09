Onverbeterlijke dief (29) steelt 18 laptops uit schoolgebouwen in Deinze, waarna hij op café wordt gearresteerd

Deinze Grusenmey­er Lady en G-Brand huizen onder één dak: familie Verzele viert boe­tiek-in-een-shop met feestje

Dameskledijwinkel Grusenmeyer Lady, jarenlang een vaste waarde in de Tolpoortstraat in Deinze, is verhuisd. De collectie vind je nu terug in de winkel G-Brand in de Kapellestraat (N43), die ook eigendom is van de familie Verzele. De boetiek-in-een-shop opent op vrijdag 9 september officieel de deuren met een feestje voor alle klanten.

1 september