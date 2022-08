Ongeval E40 - A10 ter hoogte van Nevele, richting Oostende: rijstrook versperd

Deinze Eenrich­tings­ver­keer door werken Vaart Rechteroe­ver

Door herstellingswerken in Vaart Rechteroever wordt tijdelijk eenrichtingsverkeer ingevoerd. Van donderdag 25 augustus tot woensdag 31 augustus voert aannemer Rotsart in opdracht van het stadsbestuur herstellingswerken uit in Vaart Rechteroever ter hoogte van Villa Neerleie. De werken zelf duren twee dagen onder voorbehoud van onvoorziene werf- en weersomstandigheden. Een deel van de rijweg wordt enkele dagen langer ingenomen om uit te harden. Om de werken te kunnen uitvoeren wordt er eenrichtingsverkeer ingevoerd in Vaart Rechteroever. De juiste rijrichting is Vaart Rechteroever richting Kongoplein. Er is geen hinder voor fietsers. Er is een wegomlegging via Kongoplein, Peter Benoitlaan en Slachthuisstraat.

22 augustus