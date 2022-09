Oerwoudfuif zet extra grote feesttent in Merendreestraat: “We verwachten opnieuw meer dan 4.000 bezoekers”

HansbekeDe Oerwoudfuif van de Scouts en Gidsen Nieuwland van Hansbeke vindt zaterdag voor het tweede jaar op rij plaats op het terrein in de Merendreestraat, vlakbij de spoorweg. Hiermee heeft de scouts definitief haar nieuwe stek gevonden. “De feesttent is dit jaar een pak groter zodat iedereen kan schuilen voor de eventuele regen”, zegt medeorganisator Matthias Bogaert.

Op zaterdag 17 september verwacht de Scouts en Gidsen Nieuwland van Hansbeke opnieuw duizenden bezoekers. Net zoals vorig jaar vindt het feestje plaats in de Merendreestraat. De eerste 30 jaar was dat in de tuin van het cultuurhuis in het dorpscentrum.

“Aangezien het Cultuurhuis wordt gerenoveerd en uitgebreid met een zaal achteraan, verliezen we een stuk van ons terrein”, zegt Matthias Bogaert. “We zaten daar sowieso al wat krap, dus zochten we vorig jaar naar een nieuwe locatie. Dit vonden we op een weide van zo’n 6.000 vierkante meter in de Merendreestraat. Vorig jaar waren we één van de eerste feestjes na de coronalockdown en alle 4.500 kaarten waren uitverkocht. Ook nu loopt de ticketverkoop zeer goed. Ik denk dat we opnieuw de kaap van 4.000 bezoekers zullen halen.”

De scoutsleden zijn deze week druk in de weer om alle tenten op te stellen. “De regen maakt het ons niet gemakkelijk, maar we zijn voorzien op slecht weer”, zegt Matthias Bogaert. “Onze feesttent is wat groter zodat iedereen kan schuilen voor de regen. Maar voorlopig zijn de weersvoorspellingen voor zaterdagavond goed. Daarnaast liggen er overal rijplaten zodat niemand natte voeten krijgt. Een andere nieuwigheid is dat we dit jaar volop inzetten op duurzaamheid. Ons stroomverbruik tijdens de opbouw is volledig gecoverd door zonnepanelen en batterijen. Ook zorgen we er met ons borgsysteem voor dat alle drinkbekers duurzaam worden ingezameld. Al het afval dat afkomstig is van Oerwoudfuif zal verwerkt worden tot nieuwe grondstoffen en energie.”

Volledig scherm De zonnepanelen aan Oerwoudfuif. © rv

Dit jaar zorgt Oerwoudfuif ook voor een extra feesttrein. “Om vlot en op tijd terug thuis te raken na een stevig avondje feesten, hebben wij twee extra treinen geregeld richting het station Gent-Sint-Pieters. Een groot deel van onze bezoekers komt immers uit de regio Gent. Zowel om 5.13 uur als om 5.30 uur zal er een trein onze Oerwoud-gangers oppikken. Hiervoor willen we de stad Deinze en de NMBS bedanken”, besluit Matthias Bogaert.

Op het hoofdpodium zorgen dj’s Avack, Kemo, Bryan V, J-Caste, Voltage en Nine 2 Five voor de dansplaatjes. Er is dit jaar opnieuw een VIP-tent en daar draaien DJ TMO, Len-Art, DJ Enko en Thibo Legato.

Meer info en tickets via www.oerwoudfuif.be.

