Oekraïense vluchtelingen vinden onderdak in De Ceder: Deinze trekt aantal opvangplaatsen op

Zoals bijna alle Vlaamse steden en gemeenten voorziet ook Deinze opvangplaatsen voor vluchtelingen uit Oekraïne. “Momenteel beschikken we over zes appartementen, waarvan vier op de Markt in Deinze en twee in deelgemeente Nevele, namelijk in de Zeistraat en de Blasiussdriesstraat”, zegt schepen van Armoedebeleid Marleen Vanlerberghe (CD&V). “In deze appartementen is plaats voor 28 Oekraïense vluchtelingen. Twee woningen op de Markt zijn al in gebruik genomen. De andere moeten nog ingericht worden en zullen over enkele dagen klaar zijn. In totaal verblijven er negentig vluchtelingen in onze stad en deze worden hoofdzakelijk opgevangen door familie of vrienden, maar ook door gastgezinnen die zich hebben geregistreerd. Voor deze gastgezinnen hebben we al een infomoment georganiseerd.”

De Vlaamse regering vraagt gemeentebesturen om extra opvangplaatsen te voorzien en deze vond de stad Deinze in deelgemeente Astene. “Het vast bureau (het OCMW, nvdr.) heeft vorige week beslist om vanaf vrijdag 1 april zeven studio’s te huren van vzw Zorgdorpen. Deze zorgflats bevinden zich in de twee nieuwe woonblokken in De Ceder. Ze werden in 2020 gebouwd voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Met de vzw Zorgdorpen hebben we een samenwerkingsovereenkomst gesloten om zeven leegstaande studio’s aan te bieden voor zes maanden”, vertelt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “In elke zorgflat kunnen drie mensen opgevangen worden, bijvoorbeeld een koppel met een kind of een moeder met twee kinderen. De gemeubelde studio’s zijn nieuw en bieden alle basiscomfort. Zo is er een leefruimte met kitchenette en een badkamer met inloopdouche, toilet en lavabo. Dankzij deze zeven studio’s kunnen we 21 extra vluchtelingen opvangen. Zo komen we op een totaal van 49 opvangplaatsen.”

“De vluchtelingen moeten zich eerst aanmelden bij Fedasil in Brussel en kunnen daarna in een van de opvangplaatsen terecht. Ze krijgen recht op een equivalent leefloon. Als stad krijgen we per opgevangen vluchteling duizend euro voor de opvang gedurende drie maanden. Naast de huur is er ook ondersteuning of begeleiding nodig”, vult schepen Vanlerberghe aan. “De Vlaamse overheid legt nog geen quota op voor het aantal op te vangen vluchtelingen, maar we verwachten dit wel”, besluit Vermeulen. “We bereiden ons voor en zoeken verder naar geschikte locaties. In De Ceder in Astene zullen de mensen alvast goed opgevangen worden.”

