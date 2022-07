Oekraïense kinderen leren Nederlands met vertaalde paasverhalen van kwb

In maart en april organiseerden heel wat kwb-afdelingen een paastocht, een QR-luisterwandeling met onderweg twee paasverhalen. Deze verhalen werden in een boek vereeuwigd en kwb liet de verhalen ook vertalen in het Oekraïens. De afdeling in Astene schonk donderdag enkele Nederlandstalige exemplaren met een bijhorend boekje met de Oekraïense vertaling aan de vzw Contactcentrum.

“Een bruisende buurt vol verbinding en ontmoeting, dat is waar kwb Astene dagelijks aan werkt”, zegt Luc Holluyn. “Ook bij de ontvangst van nieuwe Oekraïense gezinnen in onze buurt willen we die rol waarmaken. Daarom verwelkomen we hen met dit leuke en nuttige cadeau. Met het boek schenken we de Oekraïense kinderen in onze gemeente en hun ouders een plezierige manier van taalverwerving, die ze samen kunnen beleven. Met de zomervakantie in aantocht geeft het hen een kans om ook in juli en augustus stapjes in het Nederlands te zetten.”