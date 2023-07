OCMW Deinze roept werkgevers op om mensen met leefloon in dienst te nemen: “We denken bijvoorbeeld aan bandwerk dat niet per se zwaar lichamelijk belastend is”

Na Graspop zingt ‘Hellmut’ Lotti rock- en metalklas­sie­kers in de Brielpoort: “Ik sta te popelen om mijn volledige set te spelen”

Rock- en metalfans mogen alvast woensdag 1 november in hun agenda zetten, want dan komt ‘Hellmut Lotti goes Metal’ naar zaal de Brielpoort in Deinze. Tickets zijn te koop vanaf vandaag.