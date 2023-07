OCMW Deinze roept werkgevers op om mensen met leefloon in dienst te nemen: “Het wordt geen heksenjacht, we willen hen gewoon activeren”

Gratis ijsjes voor wie in Deinze komt shoppen

Wie dit weekend in Deinze komt winkelen, kan een gratis ijsje krijgen. Vrijwilligers van Deinze Winkelstad delen in de centrumstraten op zaterdag 8 juli tussen 14 en 17 uur waterijsjes en bonnetjes uit. Met deze bonnetjes kan je terecht voor een ijsje bij cremerie Kreem in de Tolpoortstraat.