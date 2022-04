Obus van 60 centimeter gevonden aan sporthal Oostbroek

Deinze Colruyt Deinze sluit tijdelijk de deuren: “We bouwen nieuwe winkel op dezelfde site”

De Colruyt-supermarkt in de Gampelaeredreef 1 in Deinze gaat binnenkort tegen de vlakte. Er wordt een nieuwe winkel gebouwd op dezelfde locatie naast de spoorweg. “De klanten kunnen tijdelijk in andere filialen terecht en eind mei is er een noodwinkel voorzien op de vertrouwde plaats”, zegt communicatieverantwoordelijke Hanne Poppe.

2 april