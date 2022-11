Nieuwe ontsluitingsweg voor bussen tussen N43 en station: “We halen busverkeer weg uit het stadscentrum”

Ingang van het station

“Op de Pericles-site komt er een nieuwbouw met een residentiële en commerciële functie”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Van Thuyne (CD&V). “Als voorwaarde moet de projectontwikkelaar een strook grond afstaan aan de stad. Wij nemen deze reservatiestrook in opstalrecht zodat we er een nieuwe ontsluitingsweg kunnen aanleggen. Deze nieuwe verbinding is uitsluitend bedoeld voor het busverkeer dat naar het station van Deinze rijdt. Bussen die uit de Guido Gezellelaan komen en bussen die via de N43 uit de richting van Gent komen, zullen net voorbij de Weba kunnen inslaan en via de reservatiestrook rijden ze tot aan de spoorweg. Langs de spoorlijn rijden de bussen over grond die deels in eigendom is van de stad en deels van Infrabel. De bussen komen uit aan de ingang van het station en kunnen zo naar de haltes onder het viaduct rijden. Wegrijden doen ze via de Georges Martensstraat.”