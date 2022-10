“Niet elk dier heeft een schattig verhaal”: Versele-Laga roept op om asieldieren te adopteren

DeinzeOp Werelddierendag regent het foto’s en filmpjes van pluizige konijntjes of koddige cavia’s, maar asieldieren worden vaak vergeten. Daarom zet Versele-Laga, de fabrikant van dierenvoeding en verzorgingsproducten uit Deinze, enkele van deze diertjes en hun schrijnende verhalen in de kijker. “Tijdens de coronaperiode hebben veel mensen een huisdier gekocht en achteraf weer gedumpt. We roepen op om deze dieren te adopteren”, klinkt het.

‘Dit is Oink. Haar baasje dumpte haar langs een landbouwweg. Ze probeerde te overleven, maar was niet welkom in de buurt. Mensen verjoegen haar met een loodjesgeweer.’ Een kort maar duidelijk filmpje van een varken met treurige pianomuziek op de achtergrond zet onmiddellijk de toon voor de socialemediacampagne van Versele-Laga. Ook Tarzan de verwaarloosde kat en Ringo de gedumpte cavia spelen de hoofdrol in een ‘not so cute pet story’, die het bedrijf bewust lanceert op Werelddierendag.

Volledig scherm Ringo de cavia. © rv

“Vandaag worden op sociale media massaal foto’s en filmpjes van schattige huisdieren gedeeld”, zegt Sarah Lanckman, brand manager bij de dierenvoedingsspecialist. “Maar niet elk dier zie je met een schattig verhaal op je feed verschijnen. Deze minder leuke verhalen van asieldieren willen we net in de kijker zetten. Ze zijn vaak hard en het zijn er helaas veel. Onze dierenasielen waren al overbevolkt, maar sinds de coronacrisis merken we bij onze partners en de asielen, waar we soms schenkingen aan doen, een significante stijging. Vele mensen namen een dier in huis om gezelschap te hebben tijdens de lockdown, maar ze onderschatten de zorg die deze beestjes nodig hebben. Vele huisdieren werden al snel gedumpt in een asiel. Met onze campagne willen we deze problematiek aankaarten.”

Het is niet de eerste keer dat het bedrijf uit Deinze de underdogs onder de dieren in de kijker zet op Werelddierendag. Vorig jaar lanceerde men nog een campagne met huisdieren met imperfecties zoals een kat met slechts één oog en een schaap in een rolstoel in de hoofdrol. Deze keer wil Versele-Laga de dierenliefhebbers niet enkel charmeren, maar ook engageren. “Oink, Tarzan en Ringo, de drie dieren uit onze campagne, kan je adopteren”, zegt Sarah Lanckman. “Deze dieren hebben soms al het ergste van de mens moeten doorstaan. Ze werden gedumpt of achtergelaten – langs de weg, in een bos of zelfs bij het oud vuil –, slecht of helemaal niet verzorgd, of ze zijn net aan de dood ontsnapt en gelukkig opgevangen door een asiel. En zo zijn er helaas nog heel wat dieren. Daarom roepen we iedereen massaal op om asieldieren te adopteren. Via onze campagne kom je terecht www.adopteereendier.be, de website van de Vlaamse overheid waar potentiële baasjes per regio een overzicht krijgen van de duizenden dieren die momenteel wachten op een nieuwe, warme thuis.”

Meer info via www.versele-laga.com/adopteereendier, www.instagram.com/verselelagapetfood enwww.facebook.com/verselelagapetfood.

Volledig scherm Tarzan de kat. © rv

Volledig scherm Oink het varken. © rv

