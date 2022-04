Nienke (15) uit Deinze naar Blind Auditions van The Voice Kids: “Ik was van kindsbeen af het zingende meisje”

DeinzeMet Nienke Van Doorn is ook zangtalent uit Deinze vertegenwoordigd in The Voice Kids. De vijftienjarige Nienke kreeg de muziekkriebels mee van haar papa Peter en haar plankenkoorts overwon ze bij Jeugdtheater Crea in Deinze. Vrijdagavond wil ze de jury overtuigen met een jazzy liedje.

Nienke Van Doorn is geboren en getogen in Deinze, waar ze vier jaar actief was bij Jeugdtheater Crea. Momenteel gaat ze naar school in het Secundair Kunstinstituut in Gent, waar ze de opleiding woordkunst-drama volgt. Maar naast theater heeft het meisje een even grote passie: zingen.

“Al van kindsbeen af was ik het zingende meisje”, zegt Nienke. “Mijn papa Peter is muzikant en we hebben vaak samen liedjes gezongen, waarbij hij mij begeleidde op zijn piano. Ik vond het ook leuk om thuis op mijn kamer karaoke te zingen. Sinds het secundair onderwijs ben ik iets serieuzer bezig met zingen. Ik heb nooit zangles gevolgd, maar op school is zingen een onderdeel van de opleiding. Met mijn deelname aan The Voice Kids wil ik vooral uittesten wat ik allemaal met mijn stem kan doen. Ik wou eens zien wat het zou geven en of ik door de selectie zou geraken. Nu ik geselecteerd ben voor de Blind Auditions wil ik vooral veel bijleren. Wat ik later wil doen? Een carrière in de theaterwereld spreekt me aan, maar voor een zangcarrière sta ik ook zeker open.”

Op de blind auditions wil Nienke zich vrijdagavond bewijzen met het liedje Tricky Thing van de Jessy Martens and Band. “Dat is een Duitse zangeres die niet zo bekend is, maar wel een leuke stijl heeft”, zegt Nienke. “Ik zing allerlei genres graag, van indie en pop tot rock en jazz. Liedjes zoals Sorry van Halsey of Bobbi van Intergalactic Lovers vind ik goed en mijn favoriete zangeres is Billie Eilish, maar voor The Voice Kids ben ik toch voor een atypisch liedje gegaan. Tricky Thing heeft een bluesy kantje en de tekst gaat over een moeilijke liefde, maar is eerder als een gedicht geschreven. Met dit eerder moeilijke liedje ga ik voor het verrassingseffect. Ik had totaal geen stress voor de Blind Auditions en dat vond ik wel wat vreemd. Ik haalde heel wat energie uit het publiek en dat deed deugd.”

De vierde aflevering van de Blind Auditions is op vrijdag 15 april om 20.35 uur te zien op VTM.