Nevelse striptekenaar Gilbert Declercq (76) verovert Frankrijk met strip over Mozart: “Zolang ik kan, blijf ik tekenen en schilderen”

NeveleStriptekenaar, illustrator en schilder Gilbert Declercq is 76 jaar, maar aan stoppen denkt hij nog lang niet. Als vijftienjarige jongen kreeg hij zijn eerste centen van weekblad Kuifje voor een verhaal over een vliegtuig en nu, zestig jaar later, vereeuwigde hij het leven van de componist Mozart in een kleurrijk stripverhaal. “In mijn hart ben ik altijd een schilder gebleven”, zegt Gilbert.

Nevelaar Gilbert Declercq is niet zomaar een striptekenaar. Hij is de enige Belg die werd opgenomen in de Society of Illustrators, de Amerikaanse beroepsvereniging voor illustratoren. Hij is al artist-member sinds 1984 en in 2019 werd hij voor zijn carrière door de stad Deinze gehuldigd als verdienstelijke inwoner. Gilbert groeide op in Zwijnaarde (Gent) als zoon van een verzekeringsagent.

Schilder

“Mijn vader en moeder waren geen tekenaar, maar ze hebben altijd een goeie smaak gehad”, zegt Gilbert. “Ik daarentegen heb al altijd de kriebel gehad om te schilderen en te tekenen. Bij mijn tante in Brugge hing een groot schilderij aan de muur en dat had me zodanig aangesproken dat ik op zevenjarige leeftijd al wist wat ik wilde worden: kunstschilder. Mensen kennen mij vooral als striptekenaar, maar ik ben al mijn hele leven aan het schilderen en illustreren. In mijn hart ben ik altijd een schilder gebleven.”

Gilbert studeerde Sierkunsten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Gent. Daar volgde hij ook een opleiding Animatiefilm bij de wereldberoemde Raoul Servais. Maar zijn eerste publicatie zag hij al verschijnen toen hij amper vijftien jaar oud was. “Dankzij mijn oudere broers was ik gek op vliegtuigen en ik had het idee om een stripverhaal te maken over het bestaande vliegtuig de Skyrocket. Ik wist niets van strips tekenen, behalve dat het groter moest zijn dan de uiteindelijke publicatie. Ik heb mijn verhaal naar het populaire weekblad Kuifje gestuurd en kreeg zowaar een antwoord per brief. Ik had talent, maar het was nog niet goed genoeg om in Kuifje te verschijnen. Ik mocht wel eens op bezoek komen en daar was ik betoverd door de stripplaten van Blake and Mortimer en Michel Vaillant. Uiteindelijk is mijn verhaal verschenen in het tijdschrift Ons Volkske, dat bij dezelfde uitgeverij Lombard zat. Ze hebben mij 3.000 Belgische frank betaald, in 1969 was dat een fortuin voor een jongen van 16 jaar. Ook voor mijn ouders, die mij altijd hebben gesteund, was dit een mooi bewijs dat ik goed bezig was.”

Overal in Frankrijk

Het palmares van Gilbert is te groot om volledig uit de doeken te doen, maar enkele noemenswaardige feiten zijn illustraties voor Greenpeace, Reader’s Digest, de Gentse Floraliën en strips zoals de avonturen van Rud Hart. Zijn werk werd aangekocht door onder andere de stad Brugge en het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen. Zijn strip Een koffer vol hoop, over Enzi Berger die immigreert naar Amerika, werd in het Engels vertaald en werd opgenomen in een permanente tentoonstelling op een schip in de haven van Hamburg. Voor zijn recentste werk, verdiepte hij zich in het leven van de beroemde componist Wolfgang Amadeus Mozart.

“Een vijftiental jaar geleden wou Standaard Uitgeverij een stripreeks maken over bekende figuren”, zegt Gilbert. “Ik wou al altijd graag het leven van Mozart in een stripverhaal verwerken en ik kreeg groen licht. Uiteindelijk is het project niet doorgegaan, iets wat ik altijd jammer heb gevonden. Ongeveer een jaar geleden ben ik met het idee naar de Franse uitgeverij Editions du Triomph gestapt, waar ze het wilden uitbrengen. Het resultaat is Avec Mozart, een stripverhaal waarin het volledige leven van de componist verteld wordt. Ik heb het verhaal gedistilleerd uit vijftien boeken en het probleem was dat deze elkaar weleens tegenspraken. Ik vertel het verhaal zo waarheidsgetrouw mogelijk en voor de tekeningen heb ik deels mijn fantasie laten werken. Het toeval wil dat ik in 1980 vijf weken in Salzburg, de stad in Oostenrijk waar Mozart heeft gewoond, ben verbleven om te schilderen. Ik had dus nog heel wat foto’s als inspiratie voor het decor. Het stripverhaal is overal in Frankrijk te verkrijgen en ik hoop dat het nog in het Nederlands wordt vertaald en ook in België wordt uitgegeven. Je kan het alvast bestellen via Standaard Boekhandel. Wat mijn volgende verhaal wordt? Dat weet ik nog niet. Ik ben alvast nog niet van plan om te stoppen. Zolang ik kan, blijf ik tekenen en schilderen.”

Meer info via www.gilbertdeclercq.be.

