Nevelse bakker eert bekende dorpsgenoot met Loveling-cake

Soete Beesebeeld verdwenen uit biblio­theek van Landegem

Het Soete Beesebeeld in Landegem (Deinze) is spoorloos verdwenen. Dat meldt gemeenteraadslid Karlien De Paepe (N-VA). Het keramieken beeld dat gemaakt werd ter ere van de aardbeienfeesten in Landegem, stond in de bibliotheek, maar is tijdens werkzaamheden verloren gegaan. Volgens burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) is de locatie van het beeld gekend.