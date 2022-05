Nevele maakt zich klaar voor het beste van 65 jaar Sinksenstoet: “We verwachten 10.000 bezoekers in ons dorp”

NeveleExact twee weken na de Canteclaerstoet in het stadscentrum van Deinze, is het de beurt aan de Nevelaars om hun praalwagens van stal te halen. Op zondag 5 juni trekt de Sinksenstoet voor de 66ste keer door het dorp en feestcomité Niet Versaegen verwacht die dag 10.000 bezoekers. Stoetenbouwer Filip Vervaeke geeft hieronder de belangrijkste weetjes mee.

Het zou de 68ste editie moeten zijn, maar ook folklorestoeten werden getroffen door de coronamaatregelen en dus organiseert feestcomité Niet Versaegen Nevele komende zondag haar 66ste Sinksenstoet. Stoetenbouwer Filip Vervaeke en zijn team kiezen iedere keer een ander thema en dit jaar lieten ze zich inspireren door het verleden.

Het beste van 65 jaar Sinksenstoet

“We willen dit jaar de Sinksenstoet zelf op de kaart zetten”, zegt Filip Vervaeke. “We kozen daarom voor het thema ‘Terugblik, het beste van...’ waarbij de deelnemende verenigingen enkele taferelen uit vorige edities zullen brengen. Enkele thema’s uit het verleden zijn ‘150 jaar Cyriel Buysse’ (2009), ‘Bevrijdingsstoet na 100 jaar WOI’ (2018) en ‘Fusiestoet Deinze, Het Land van Nevele’ (2019). De stoet is een vaste waarde in ons dorp en ieder jaar kunnen we rekenen op steeds terugkerende lokale verenigingen, die telkens zorgen voor een gevarieerde stoet met mooie taferelen.”

Volledig scherm Archiefbeeld: ook de reuzen Wouter van Nevele en Johanna Van Beveren zullen van de partij zijn. © Anthony Statius

Meer dan dertig deelnemers

“Op dit moment telt de stoet al 32 acts en we zijn nog in overleg met twee groepen”, zegt Filip Vervaeke. “Daniël De Vreese zal als champetter op zijn fiets de stoet openen. Ik ben blij dat we dit Nevelse icoon hebben kunnen overtuigen om opnieuw deel te nemen. Met ‘De wedergeboorte van Tuimelaarke’ op het einde van de stoet brengen we ook een populair tafereel uit het verleden terug. Andere typisch Nevelse acts zijn De Gezusters Loveling, Het Nevels Trekpaard met Paardenprijskamp en de Vlottenrace van KLJ Nevele. Geen stoet zonder reuzen en naast de vaste waarden Wouter Van Nevele en Johanna Van Beveren, Gust Van Kerrebroek en Mie Van de Kouter, lopen ook de Canteclaer-reuzen Krieltje Kakelkont en Fikske mee, alsook de nieuwe reus Juan II van Leerne. Ook de scholen uit Nevele zijn vertegenwoordigd en verschillende muziekgroepen zorgen voor ambiance.”

Volledig scherm Archiefbeeld: de schapenkudde op de Sinksenstoet. © Anthony Statius

Vier dagen feest

De Sinksenkermis start al op vrijdag 3 juni met een gratis koffietafel voor de senioren in zaal Novy. Zanger Davis zorgt voor een streepje muziek. Dit jaar zorgen we voor een extraatje voor de kinderen. Zij kunnen op zaterdag 4 juni tussen 14.30 en 17.30 uur terecht in de Camille Vander Cruyssenstraat voor straatanimatie met onder andere springkastelen, een snoepenfee en kindervolksspelen. Op zondag is er een kermisetentje in zaal Novy, alvorens de reclamestoet om 15.30 uur vertrekt aan de Lange Munt. De folklorestoet start om 16 uur en eindigt rond 17.30 uur. Na de stoet is er nog een kermisfeest op de speelplaats van basisschool De Vaart. Maandag sluiten we het feestweekend af met een wielerwedstrijd voor junioren, die om 15 uur start.”

Parkeren doe je hier

Het parcours van de Sinksenstoet is hetzelfde gebleven. Het centrum van Nevele is volledig autovrij en parkeren doe je in de omliggende straten. “We raden aan om indien mogelijk te voet of met de fiets te komen”, zegt Filip Vervaeke. “Wie met de wagen komt, kan parkeren in de Biebuyckstraat, op de parking van Aldi, in de Zeistraat en in het industrieterrein Ter Mote.”