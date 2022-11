Natuurpunt en Vijverman planten 500 struiken op voormalige stortplaats

Nazareth/Deinze Huurland is Oost-Vlaam­se ‘Kmo van het jaar’: “Hartver­war­mend, niet enkel voor ons maar voor het ganse team”

Unizo Oost-Vlaanderen heeft familiebedrijf Huurland uit Eke (Nazareth) uitgeroepen tot ‘kmo van het Jaar’. Een kroon op het werk van Deinzenaren Pascal (44), Sofie (48) en Isabelle (50) Ameloot, die het bedrijf van hun vader in 2007 verderzetten. De prijsuitreiking vond maandagavond plaats in The Chocolate Box in Lokeren in het bijzijn van eerste minister Alexander De Croo.

