Natuuratelier aan kanaal Gent-Brugge

Stad verkoopt grond in Ghesquière­straat

De stad Deinze verkoopt een perceel in de Ghesquièrestraat in het centrum van Deinze. Het gaat om een braakliggend stuk grond schuin tegenover de Oxfam Wereldwinkel. Het stuk grond heeft een oppervlakte van 221 vierkante meter en de instelprijs bedraagt 185.000 euro. De verkoop gebeurt online via biddit.be en de biedingsperiode loopt van maandag 4 september om 10 uur tot dinsdag 12 september om 10 uur.