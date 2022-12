Nancy Bouckaert tapt woensdag eerste pintjes in stadscafé Het Groot Verzet: “Ik maak er een trekpleister van waar iedereen zich thuis voelt”

DeinzeMet Nancy Bouckaert (47) heeft de stad Deinze een uitbater gevonden voor Het Groot Verzet, het café in dienstencentrum Leiespiegel. Dit doet ze als personeelslid van het stadsbestuur, die de horecazaak vorig jaar in beheer nam, en dit stuit op kritiek van oppositiepartij N-VA. Het Groot Verzet opent op woensdag 14 december de deuren om 9 uur.

Eind juni 2017 openden de deuren van de horecazaak in het stadhuis van Deinze aan de oever van de Leie voor het eerst. Het dienstencentrum Leiespiegel stond er toen twee jaar, maar pas na een jaar werd het pand in concessie gegeven aan drankengigant AB InBev, en toen duurde het nog een jaar vooraleer er een uitbater werd gevonden. Wendy Malego baatte de zaak uit tot het einde van de zomer van 2020. Ze had een contract voor drie jaar, maar besliste om dit niet te verlengen vanwege de strenge voorwaarden van AB InBev. In oktober vorig jaar zette het Autonoom Gemeentebedrijf van Deinze de concessieovereenkomst met AB InBev stop en bijgevolg kwam het pand volledig in beheer van de stad zelf. Begin dit jaar deed de stad nog een oproep naar kandidaten die de zaak wilden uitbaten. Ondanks de lage huurprijs van 1.000 euro per maand werd er niemand gevonden. Daarom besliste de stad Deinze om de uitbating zelf in handen te nemen. Net zoals de cafetaria in sportcomplex Palaestra zal deze uitgebaat worden door personeel van de stad.

Het nieuwe gezicht van Het Groot Verzet wordt Nancy Bouckaert, geen onbekende in de Deinse horecawereld. “Ik heb lange tijd als opvoedster en zorgkundige voor mensen met een beperking gewerkt”, zegt Nancy, die werd geboren en getogen in Deinze. “In 2019 maakte ik de overstap naar de horeca en ik heb onder andere in Odiel op de Markt en in Studio in Leietheater gewerkt. Persoonlijk contact vind ik belangrijk, ik ben graag onder de mensen. Mijn grote droom was om een eigen zaak uit te baten, maar door de coronacrisis is dat er nog niet van gekomen. Ik stuurde een spontane sollicitatie naar de stad en nu kan ik opnieuw een invulling geven aan deze prachtige zaak. Ik maak er een trekpleister van waar iedereen zich thuis voelt.”

Concurrentie

Het feit dat de zaak uitgebaat wordt door stadspersoneel, stuit op kritiek van oppositiepartij N-VA. “De overname kost de Deinzenaar een pak geld, want de stad heeft 170.000 euro aan AB InBev betaald”, zegt fractieleider Bart Vermaercke. “Ook de aanwerving van een extra personeelslid voor de uitbating brengt een extra kost met zich mee. De inrichting en de personeels- en energiekosten worden dus betaald door de belastingbetaler. Hiermee vormt de stad oneerlijke concurrentie voor de andere horecazaken in het stadscentrum. De vraag is of een café openhouden tot de kerntaken van een lokale overheid behoort? Men kon de ruimte ook gebruikt hebben om er de toeristische dienst in onder te brengen of om er een stadswinkel met producten van lokale handelaars te openen.”

Burgemeester Jan Vermeulen (CD&V) gaat niet akkoord dat er sprake is van oneerlijke concurrentie. “Elke ondernemer uit Deinze heeft de kans gehad om deze horecazaak over te nemen. Er waren enkele geïnteresseerden, maar uiteindelijk geen kandidaten. Ik zou dit zeker geen concurrentie noemen. Als je zo redeneert dan moeten we ook de cafetaria in Palaestra sluiten, want die wordt ook uitgebaat door stadspersoneel. Horecazaken versterken elkaar en hoe meer er zijn, hoe beter voor onze stad.”

“Voorlopig start Het Groot Verzet alleen met een drankkaart”, vervolgt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Je kan hier ook terecht voor lokale producten zoals Buyssebier of gin en jenever van Filliers. Het café is open op woensdag van 9 tot 13.30 uur en van 14 tot 18 uur, op donderdag en vrijdag van 14 tot 18 uur en op zaterdag en zondag van 10 tot 13.30 uur en van 14 tot 18 uur. Op maandag en dinsdag is het gesloten.

