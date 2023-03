Nadat hij darmkanker overwon, behaalt Peter (44) felbegeerde Six Star-medaille én een wereldrecord: “Lang moeten wachten, maar het was het waard”

Ex-kankerpatiënt Peter Van Maele (44) behoort sinds zondag tot het selecte clubje Six Star Finishers. Dat zijn marathonlopers die de zes grootste wedstrijden hebben uitgelopen. Drie jaar moest De Deinzenaar wachten om de marathon van Tokio te kunnen afvinken van zijn lijstje en dit leverde hem naast het Six Star-medaille ook een plek op in de Guinness World Records.