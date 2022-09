Naast gezinnen kunnen Deinse bedrijven ook gratis bomen krijgen: “Tegen 2025 willen we één boom per inwoner planten”

Deinze Liselotte (37) en Calogero (33) openen Italiaans-Bel­gisch restaurant aan de Leiedam: “Na moeilijke start komen we thuis in Deinze”

Vlakbij de Leie in Deinze-centrum serveren Liselotte Cedeijn (37) en Calogero Marino (33) pasta’s, escalopes en binnenkort ook pizza’s. Maar puur Italiaans is hun restaurant La Storia niet, want er staan ook croques op de kaart en na de middag is het een tearoom. “We zijn La Storia gestart in Kuurne, exact twee weken voor de uitbraak van corona. Hier in onze thuisstad zetten we ons verhaal verder”, zegt Liselotte.

