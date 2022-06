Naam gezocht voor stationstunnel in Hansbeke

In het kader van de aanleg van het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge werd de overweg in Hansbeke afgesloten. Infrabel bouwde een nieuwe voetgangers- en fietserstunnel aan het station die officieel geopend werd op donderdag 23 juni. De stad Deinze wil de tunnel een naam geven en iedereen mag tot 31 juli een voorstel indienen via het platform goedgezegd.deinze.be. De voorstellen zullen gecontroleerd worden om te kijken of ze niet te veel gelijken op bestaande namen en of ze niet te lang zijn. Op basis van het advies van de erfgoedraad kiest het college van burgemeester en schepenen een naam. In het najaar volgt er een openbaar onderzoek over de gekozen naam en tegen eind 2022 komt dit voor goedkeuring in de gemeenteraad.