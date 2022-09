Na vijf jaar opnieuw ‘Dag van de Veiligheid’ in Deinze: “Het wordt een echte familiedag”

Deinze Paardenfes­ti­val in De Brielmeer­sen

Paardenliefhebbers moeten op zondag 2 oktober in recreatiedomein De Brielmeersen in Deinze zijn. Samen met de stad Deinze, Pakov en Il Mondo organiseert de provincie Oost-Vlaanderen een groot paardenfestival. Van 9 tot 15 uur is er de provinciale prijskamp trekpaarden met als hoogtepunten de Grote Prijs Stad Deinze en de Grote Prijs provincie Oost-Vlaanderen waarbij je ook de oud-kampioenen kan bewonderen. Deze prijskamp wordt afgesloten met de traditionele parade door de fokkers. Voor de kinderen is er van 14 tot 17 uur animatie, waaronder ritjes met paarden en pony’s, paarden verzorgen, huifkarritten en een springkasteel. Wie met de auto komt, parkeert het best op de parking Brielpoort of op de parking van KMSK Deinze. De parking bij de jachthaven is op 2 oktober gereserveerd voor de deelnemers aan de prijskamp.

26 september