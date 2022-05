Na twee jaar terug wandelen voor het goede doel tijdens Wandel3Daagse Deinze

“Wat is er leuker dan samen met vrienden op stap te gaan door onze mooie Leiestreek en het provinciaal domein De Brielmeersen”, zegt Katrien. “Samen met de collega’s van de school VIBLO-Leieland, de vzw Wandelclub Natuurvrienden Deinze en de STAPH of stedelijke adviesraad voor personen met ene handicap werkten we aan een feestelijke editie en ook de Gezinsbond is opnieuw van de partij. We wandelen opnieuw drie dagen op rij en iedere dag is er een andere route van 2,5 kilometer, 5 kilometer of 8 kilometer. De routes zijn telkens goed aangeduid en ze zijn allemaal toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. Wie drie dagen deelneemt, krijgt een Wandel3Daagse-medaille, alsook de bewoners van zorgvoorzieningen die één dag deelnemen. Aan de start en finish aan het Brielpaviljoen zorgen we voor live muziek, een springkasteel en op woensdag een grimestand. We voorzien ook een gezond tussendoortje. Het slotmoment op donderdag vindt dit jaar niet op het Sint-Poppoplein, maar in de tuin tussen het mudel en het Leietheater plaats.”