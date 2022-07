Na New York en Antwerpen kan je nu ook de skyline van Deinze in huis halen

Wie op zoek is naar een leuk aandenken aan Deinze, kan naast jenever van Filliers of Lucien Buysse-bier ook de skyline van het stadscentrum cadeau doen. “Ik was op zoek naar een leuk hebbeding om onze stad te promoten”, zegt burgemeester Jan Vermeulen (CD&V). “Na Antwerpen zijn we de tweede Belgische stad die haar skyline liet vereeuwigen. We werkten hiervoor samen met de Franse firma The Line, die ook al metalen skylines ontwierp voor wereldsteden zoals Parijs, New York, Londen en Barcelona. Het is natuurlijk met een dikke knipoog dat we nu in dat rijtje staan. In de skyline herken je de Brielpoort, het mudel, het Leietheater, dienstencentrum Leiespiegel, de Onze-Lieve-Vrouwkerk, de Tolpoortbrug, de kunstacademie en de Molens van Deinze. Het beeld is genomen vanop de nieuwe Brielpoortbrug.”