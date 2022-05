Na afterwork wil Elaba Nevele dorpsgenoten naar buiten lokken met urban run walk

“Na het succes van de afterwork, nodigen we iedereen uit om Nevele te herontdekken tijdens de urban run walk, een wandeling of looptocht van 5 kilometer”, zegt Tatjana Standaert. “Het parcours gaat over trage wegen, langs én door historische gebouwen en sommige lokale bedrijven laten je meekijken achter de schermen. Honden zijn daarom niet toegelaten. Er is randanimatie voorzien waar we lokale talenten in de kijker zetten. Afsluiten doen we in onze lentebar waar we een lokaal biertje serveren en de kinderen beloond worden met een springkasteel.”