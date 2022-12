Na 180.000 spuitjes: vaccinatiecentrum Schelde en Leie definitief dicht

Deinze WEERBE­RICHT. Redelijk helder in Deinze vanochtend

In Deinze is de ochtend eerst gedeeltelijk bewolkt met een temperatuur rond de 2 graden. Het weer klaart later op met temperaturen tussen de 0 en 2 graden. In de avond is er half bewolkt, de temperatuur komt niet boven de 2 graden met een zwakke wind uit het zuidwesten.

8 december