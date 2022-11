N-VA Deinze serveert kaas en wijn in Landegem

Na enkele jaren wachten door corona nodigt N-VA Deinze iedereen op zaterdag 26 november uit voor een kaas-en-wijnavond. Het eetfestijn vindt vanaf 18.30 uur plaats in de benedenzaal van de sporthal in Landegem. Om 18.45 uur opent N-VA-kamerlid Anneleen Van Bossuyt de avond met een korte toespraak en een netwerkmoment. Men kan ook een kaas- of vleesschotel bestellen om thuis van te genieten. Bestellen kan via https://deinze.n-va.be/schrijf-u-in-voor-onze-kaas-en-wijnavond-op-26-november. Je betaalt 20 euro per volwassene en 10 euro per kind tot 12 jaar. Meer info via glenn.vanderauwera@n-va.be of 0471/97.02.82.