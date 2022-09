N.S.B. Landegem viert honderdste verjaardag met optocht door het dorp: “We brengen hulde aan de Landegemse gesneuvelde soldaten”

Voormalig garagist Julien Van Hecke (75) is al 27 jaar voorzitter van de N.S.B.-afdeling in Landegem (Deinze). Zijn huis in de Brouwerijstraat staat aan de brug over het Schipdonkkanaal, waar onderluitenant Valère De Boodt tijdens de Eerste Wereldoorlog een heroïsche aanval op de Duitsers leidde. Dit bevrijdingsoffensief van Landegem werd in 2018 herdacht met een monument aan de brug.

“Mijn grootvader Gaston Van Aelbroek en Leon Goedertier, de grootvader van mijn vrouw, hebben mijn interesse in de Eerste Wereldoorlog aangewakkerd met hun verhalen”, zegt Julien. “Leon was krijgsgevangene van de Duitsers, iets waar hij maar moeilijk over kon vertellen. Mijn grootvader moest jarenlang werken voor de vijand. Zo’n 27 jaar geleden zaten vooral oud-strijders in het bestuur van N.S.B. Landegem en de toenmalige voorzitter Valère Bekaert zocht mensen om de taak verder te zetten. Samen met Denis Van Kerkvoorde hebben we de taken van voorzitter en secretaris overgenomen. Rita Huyvaert is onze ondervoorzitter en verder zijn er nog enkele kernleden waaronder drie vaandeldragers. Ons jaarlijks hoogtepunt is de herdenkingsplechtigheid op 11 november en twee keer per jaar een koffietafel voor onze leden. Daarnaast leggen we overal on groot-Nevele bloemenkransen neer aan de monumenten. We tellen zo’n 52 leden en nog eens zoveel sympathisanten. Onze leden bezoeken we jaarlijks, want persoonlijk contact is belangrijk.”

Om de gesneuvelde soldaten uit Landegem uit beide wereldoorlogen te herdenken én om het honderdjarige bestaan van N.S.B. Landegem te vieren, organiseert de afdeling op zaterdag 10 september een optocht door het dorp.

“Om 15 uur vertrekt er een optocht in de Prosper Cocquytstraat ter hoogte van kleuterschool De Berenboot en via de Kerkstraat en de Stationsstraat stappen we tot aan de begraafplaats”, zegt Denis Van Kerkvoorde. “Vooraan stapt een doedelzakspeler, gevolgd door onze honderd jaar oude vlag. De Landelijke Gilde van Landegem zorgt voor een evocatie van de invloed van het oorlogsgeweld op de bevolking en verder zijn er militairen te paard, enkele militaire voertuigen, oldtimers, vaandeldragers van andere N.S.B.-afdelingen en bevriende vaderlandslievende verenigingen, een huifkar met onze leden en een ossenkar met daarop panelen beschilderd door kunstschool De Vrije Kunstgreep uit Hansbeke.” Julien vult aan: “Leerlingen van gemeenteschool ‘t Wilgennest zullen houten kruisen dragen met daarop de namen van de 18 soldaten uit Landegem die in één van de twee wereldoorlogen zijn gesneuveld. Fanfare De Lustige Vrienden uit Oeselgem zorgen voor muziek. Het parcours is 800 meter lang en na 20 minuten komen we aan op de begraafplaats. Daar brengen we hulde aan de gesneuvelden met muziek, het neerleggen van bloemenkransen en poëzie door stadsdichter Steven Van De Putte. De namiddag wordt afgesloten met een academische zitting voor genodigden.”

Schepen Johan Cornelis, die nauw betrokken is bij de organisatie, roept iedereen op om aanwezig te zijn. “Het is vele jaren geleden dat er in Landegem nog een optocht plaatsvond en we hopen dan ook dat de inwoners zich, als teken van bezorgdheid voor de wereldvrede, zullen opstellen langsheen het parcours en indien mogelijk hun woningen zullen bevlaggen.”

