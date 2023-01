Mysterieuze roze gloed boven regio Deinze verklaard: “Licht komt uit tomatenserre, maar maandag liep er wat fout”

DeinzeEen mysterieuze roze gloed boven de regio Deinze zorgde maandagnacht een uur lang voor beroering. Is het een natuurverschijnsel? Neen, wel een combinatie van rood en blauw licht uit de serres van tomatenkwekerij Tomato Masters uit Deinze. Het visueel spektakel wordt al jarenlang waargenomen, maar nu was de gloed extra lang waarneembaar. “Ik was iets vergeten tijdens het poetsen...”, legt Tom Vlaemynck (34) van Tomato Masters het foutje uit.

Het fenomeen boven de serres van Tomato Masters is niet nieuw. Enkele jaren geleden legde onze fotograaf Wannes Nimmegeers het visueel spektakel al vast en af en toe is het nog zichtbaar. Maar wat veroorzaakt nu die vreemde roze gloed?

Tomato Masters werd in 2012 gebouwd op de grens van Deinze en Kruisem. De familie Vlaemynck teelt er op een site van 21,5 hectare groot jaarlijks 14.000 ton tomaten, daarmee zijn ze één van de grotere telers in Vlaanderen. “Ongeveer een vierde van de serres wordt belicht", legt zaakvoerder Tom Vlaemynck uit. “De tomaten groeien het best bij een combinatie van rood en blauw licht. Vooral aan rood licht zijn de tomatenplanten zeer gevoelig. De fotosynthese verloopt efficiënter bij rood licht en dus bestaat de belichting voor 90% uit rode lampen. In de serre hangen meer dan 7.000 lampen die het zonlicht vervangen tijdens donkere periodes. Deze lampen zorgen voor de lichtpaarse rozige schijn in de lucht.”

Tom Vlaemynck bij de serre. Binnen zie je de lampen hangen.

“De lampen worden automatisch met de computer gestuurd en schieten dus te pas en te onpas aan”, vervolgt Tom. “Om de lichthinder te beperken, hangen er witte schermen in de serre, zodat het licht niet kan ontsnappen. Wanneer de lampen aanschieten, gaan die schermen automatisch dicht, maar duurt ongeveer drie minuten vooraleer ze volledig dicht zijn. Daarom kan je af en toe die roze gloed door de serres zien schijnen. Vroeger brandden de lampen 17 tot 18 uur per dag en dan konden we op voorhand de schermen al dichtdoen, maar om energie te besparen gaat dit nu automatisch op bepaalde tijdstippen. Daarom zien mensen de gloed meer dan vroeger.”

Wassen

“Vorige week en maandagnacht was het licht echter veel langer zichtbaar en dit komt door een fout van mezelf”, geeft Tom toe. “We zijn de serres aan het wassen en in plaats van de schermen van één serre uit te schakelen heb ik alle schermen van het bedrijf uitgeschakeld. Daarom gingen ze dus niet naar beneden wanneer de lichten aangingen. Dat is echter zeker niet de bedoeling en zodra iemand me het had gemeld, heb ik de schermen ingeschakeld. Zelf zie ik dat niet zo snel omdat ik boven het bedrijf woon en daar is de intensiteit een pak minder. De laaghangende wolken van maandagnacht zorgden ervoor dat het licht nog veel intenser scheen.”

De roze gloed boven Deinze was maandag wel érg zichtbaar.

