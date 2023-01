Muurschilderingen in fietstunnel Petegem beklad door vandalen: “We zullen klacht indienen tegen onbekenden”

DeinzeAmper 7 maanden hebben we kunnen genieten van de muurschilderingen in de fietstunnel in Petegem. Kunstenaar Siegfried Vynck bracht in de lente van vorig jaar heel wat kleur in de anders sobere doorgang, maar vandalen hebben de voorbije dagen de kunstwerken vernield.

“Please enjoy and respect this artwork. No tags!”, staat er te lezen op de muurschilderij van Oostends kunstenaar Siegfried Vynck in de fietstunnel in de Sint-Hubertstraat in Petegem. Vandalen leken die woorden de afgelopen dagen te beschouwen als een uitdaging, want de kleurrijke tekeningen zijn overspoten met zwart gekrabbel, en de gebruikelijke kinderachtige penis.

Klacht indienen

In totaal kregen vier fietstunnels het afgelopen jaar een volledige make-over, op vraag van de stad Deinze. Kunstenaar Vynck legde in zijn werk verschillende accenten. In de tunnel in de Velostraat verwees hij naar de speelgoedindustrie in Deinze. In de twee tunnels in de Sint-Hubertstraat schilderde Vynck met een knipoog naar mooie plekjes in de stad. Ook kregen de Leieschilders er een plaats.

Aan alle mooie liedjes komt er jammer genoeg een einde, want recentelijk werd het kunstwerk van Vynck in de fietstunnel in Petegem beklad door vandalen. Zij konden de mooie muurschilderijen blijkbaar niet appreciëren en bekladden het werk met zwarte graffiti. Ook burgemeester Jan Vermeulen betreurt het vandalisme. “Mensen beseffen niet dat het om andermans eigendom gaat die keer op keer beschadigd wordt. Er zijn genoeg plekken in Deinze waar mensen hun creativiteit ten volle kunnen uiten, ook met graffiti. En als je echt een eigendom wil beschadigen, doe dat dan bij u thuis. We zullen bekijken wat we gaan doen, maar waarschijnlijk zullen we wel klacht indienen tegen onbekenden. En intussen hopen we dat er getuigen zich zullen melden.”

Volledig scherm De gebruikelijke penis werd aangebracht. © DVEG

Volledig scherm Vandalisme. © DVEG

