Muur De Laere gerestaureerd met respect voor het oorlogsverleden

Net zoals het oorlogsmonument aan de kerk en de reflectieruimte in het woonzorgcentrum Sint-Franciscus herinnert de muur De Laere in de Heerdweg in Vinkt, bij Deinze, de inwoners en bezoekers aan een gruwelijk verleden. In mei 1940 vonden in het dorp beschietingen plaats tussen de Duitse soldaten en de Ardense Jagers. De Duitsers waren ervan overtuigd dat ook de dorpelingen het vuur op hen hadden geopend en uit wraak werden die dag 38 burgers doodgeschoten op het dorpsplein. Ook aan de toenmalige slagerij ‘Van Laere’ werden onschuldige mensen geëxecuteerd en de kogelinslagen zijn tot op vandaag nog te zien in de muur ‘De Laere’.

“De muur vormt de afsluiting van onze tuin en deze was al een tijdje in slechte staat”, zegt de eigenaar, die liever anoniem went te blijven. De man woont er sinds 2014. “Door verbouwingswerken bij de buren kwam de muur los te staan van de woning zodat deze na verloop van tijd begon over te hellen naar de straatkant. Winter na winter verslechterde de toestand en daarom hebben we beslist om de muur te laten restaureren. Na eerst advies te hebben gevraagd aan de stedelijke erfgoedraad werden de werken in de laatste week van april uitgevoerd door Rustiek Voegwerk, een aannemer gespecialiseerd in het renoveren van oude gebouwen en tuinmuren. Aan het losse uiteinde werd de muur aan de achterzijde ingemetst in een steunkolom. Alle voegen werden handmatig uitgeslepen en de losse stenen werden opnieuw ingemetst met speciale kalkmortel, zoals dat gebruikelijk is voor oude muren. Het geheel werd vervolgens gestoomreinigd en afgewerkt met een waterafstotende laag, zodat de muur terug voor lange tijd beschermd is. Bij het voegwerk werden alle kogelinslagen behouden en ook in de bakstenen zelf blijven ze zichtbaar. We weten dat deze muur belangrijk is voor de Vinktenaren en met de herstellingswerken wilden we hen dan ook het nodige respect tonen.”