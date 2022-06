Mudel gaat op zoek naar invloeden van kunstenaars tijdens achtste Biënnale

Op zondag 26 juni opent in mudel de tentoonstelling Gamechangers & Eyeopeners. “In deze expo treden recente kunstenaars in dialoog met het verleden”, zegt conservator Wim Lammertijn. “Hoe kijken kunstenaars naar het werk van vorige generaties, en naar het optreden van het medium schilderkunst in een nabij of ver verleden? Dat is de centrale vraag. We analyseren de praktijk van enkele kunstenaars die enerzids ingebed zijn en gevoed worden door plaatselijke trends en tradities, doch er zich niet kunnen in aarden of het als een te beperkte voedingsbodem ervaren. In deze expo is ook een werk van Jos Verdege, dat wer geschonken aan het mudel, alsook kunstwerken van Amédée Cortier en Xavier De Cock die werden aangekocht.”